Sara Gama al fianco di Giorgio Chiellini per "Insuperabili"

Anche la campionessa delle J-Women diventa testimonial per promuovere l’attività delle 17 scuole calcio per atleti disabili presenti in tutto il territorio italiano.



Tutto accade nel segno del numero 3: la data, i numeri di maglia di Giorgio Chiellini e Sara Gama. "Sono contenta di far parte anch’io di una squadra importante come quella di Insuperabili e soprattutto vicino a un capitano come Giorgio", ha commentato Sara Gama che si aggiunge agli altri testimonial già attivi per la Onlus: da Papu Gomez a Cristiana Girelli.