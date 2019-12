A chi spetta calciare le punizioni? In tanti club è consuetudine stabilire delle gerarchie per decidere i rigoristi mentre, per i calci da fermo fuori dall'area di rigore, il tiratore viene scelto in base alla posizione di battuta e ad altre caratteristiche. Spesso capita che, all'interno della stessa squadra, ci sono più specialisti e non è facile mettersi d'accordo. È quello che è successo in Brasile, durante la sfida tra Vasco de Gama e Chapecoense, dove tre giocatori della società di Rio de Janeiro si sono contesi un calcio di punizione. Protagonisti Fredy Guarin, Yago Pikachu e Fellipe Bastos che, non sapendo come decidere, hanno ripiegato sulla classica morra cinese. Sasso, carta o forbice: a chi vince spetta il tentativo dalla distanza. E a spuntarla, alla fine, è stato proprio l'ex centrocampista nerazzurro. La sua conclusione ravvicinata si è infranta sulla barriera, mentre Pikachu - uno dei tre elementi desiderosi di calciare - si è preso la responsabilità di tirare (e segnare) poi il rigore del momentaneo 1-0, insufficiente per la vittoria visto il pareggio di Vinicius in pieno recupero.

Il precedente nerazzurro

Un episodio che ha ricordato quello messo in scena da Mihajlovic e Adriano nel lontano 2005. La sfida era quella tra Inter e Roma e i due, al tempo nerazzurri, risolsero la contesa con il classico 'pari o dispari', o 'bim bum bam' che dir si voglia. Il duello lo vinse il brasiliano, ma la sua battuta verso la porta non andò come sperato. A differenza dell'attuale allenatore del Bologna che, nella stessa partita, realizzò due calci di punizione, decisivi nel 2-0 finale ai danni dei giallorossi.