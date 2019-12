2/29

Il Barcellona del 2004 è un caso straordinario: così tanto talento che due maglie con il numero 10 non sarebbero bastate. E se quella di Ronaldinho non era in discussione, il fantasioso Deco dovette accontentarsi del 20, facendone alla fine un proprio marchio. Alle sue spalle, poi, premeva un ragazzino che inizialmente vestiva la maglia numero 30. Tre volte 10? Nel caso di Leo Messi potrebbe anche starci. Tanto che, con l’arrivo di Guardiola sulla panchina del Barça, la Pulce viene immediatamente promossa a 10 della squadra, con gli addii di Dinho e Deco in una volta sola