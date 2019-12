1/19

Questa immagine, con il pallone diretto all'incrocio, è solitamente preceduta da un "WOOW". L'alternativa è restare a bocca aperta, in rispettoso silenzio davanti a una pennellata d'arte così bella. In entrambi i casi, il gol su calcio di punizione rappresenta un'emozione unica per un appassionato di calcio. Opta ha realizzato una classifica dei giocatori che hanno segnato più reti su punizione nell'ultimo decennio (tra il 2010 e il 2019). Tra questi ci sono anche due italiani, oltre a quattro calciatori che giocano ancora in Serie A. La graduatoria tiene conto soltanto delle reti realizzate nei cinque maggiori campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1)