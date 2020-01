11/31

Oggi Seedorf di anni ne ha 43, eppure continua a lavorare al massimo anche in ‘pensione’. "Non giocare più non è una scusa per saltare l'allenamento - scrive l'olandese -. Anche se non è sempre facile trovare la motivazione, non smetto mai di praticare sport per mantenere il mio benessere fisico e mentale" (foto Instagram @Seedorf)