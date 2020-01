2/9

"Quando mi sono trasferito alla Juventus e ho scoperto le Langhe e il Monferrato è stato amore a prima vista – ha raccontato Hernanes a La Nuova Provincia –. Dopo tanti anni da calciatore in Italia avevo voglia di individuare un punto di riferimento e ho scelto l’Astigiano. A livello logistico per me è una meta ideale: abbastanza vicina all’aeroporto, a Milano e Torino, ma anche al mare della Liguria" (foto Instagram @cadelprofeta)