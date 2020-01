Un destino terribile e una tragedia che ha scosso il mondo del calcio australiano e non solo. Il 21enne Eric Birighitti è morto lo scorso 2 gennaio dopo essere stato assalito da un branco di squali. Considerato una giovane promessa del calcio locale, Birighitti era con degli amici nei pressi di Twilight Beach (costa meridionale del Paese) zona scelta per le vacanze dopo essersi trasferito negli USA; qui frequentava il St Thomas Aquina College di New York grazie a una borsa di studio. Era originario di Perth, stessa città del pilota di F1 Daniel Ricciardo.

La ricostruzione

Come riportato dal quotidiano australiano The West e successivamente ripreso dalla stampa britannica (Daily Mail) Eric stava camminando su una scogliera quando ha perso l'equilibrio ed è finito in acqua. Gli amici hanno provato ad intervenire ma la forza della corrente l'ha spinto al largo in pochi attimi. I soccorritori avrebbero rinvenuto il corpo mentre erano in corso le ricerche di un altro uomo vittima di un attacco durante un'immersione. Molti i messaggi di cordoglio sull'account Facebook del ragazzo. Il suo ultimo post su questo social risale ad ottobre ed è un commento sull'andamento della stagione sportiva al college.