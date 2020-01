Resi noti i risultati della Deloitte Football League Money, la classifica di club calcistici ordinata in base ai ricavi dell'ultima stagione sportiva conclusa, stilata come sembre a inizio febbraio dall'azienda di servizi di consulenza e revisione statunitense. C'è una nuova numero uno assoluta mentre, per quanto riguarda i club italiani, L'effetto-Ronaldo fa volare la Juve tra le prime 10 in Europa. La crescita record? Quella dell'Inter