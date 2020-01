Insuperabili Onlus al via della nuova Serie A paralimpica della Figc

Insuperabili Onlus Reset Academy è stata ospite d’onore alla presentazione dei nuovi campionati di serie A, B e C della Figc-Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Nella sede del Coni a Roma, è andata in scena la presentazione della nuova stagione di calcio per atleti con disabilità, che da questo momento entra ufficialmente in Figc con la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale: è la prima federazione calcistica nel mondo ad aprire allo sport paralimpico.

La Quarta Categoria che fino alla scorsa stagione aveva ospitato le gare delle formazioni di calcio special, diventa quindi Serie A. E al suo fianco nascono i campionati di Serie B e Serie C. Nel complesso, si tratta di un grande progetto sportivo – sostenuto dall’Uefa - con circa 3 mila ragazzi tesserati e 82 società coinvolte, di cui 60 adottate da club professionistici.