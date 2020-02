Calcio a 5, Final Eight Coppa Italia: semifinali e finale maschile su Sky Sport

Torna la Coppa Italia e resta in Emilia-Romagna: si gioca dal 26 al 29 marzo. In campo Serie A maschile, femminile e Under 19. Semifinali e finale maschile, a Faenza, in diretta su Sky Sport. I quarti di finale maschili in live streaming su skysport.it

Dopo il successo di un anno fa, la Final Eight della Coppa Italia di calcio a 5 resta in Emilia-Romagna. Confermata la formula della passata edizione per l’evento per club più importante del futsal italiano, organizzato dalla Divisione Calcio a cinque con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Faenza e la collaborazione del Comitato Regionale emiliano-romagnolo della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico della Figc.

Tre competizioni in una: a sfidarsi, dal 26 al 29 marzo, i campioni della Serie A maschile, le stelle della Serie A femminile e i giovani Under 19 più interessanti del panorama nazionale. Su Sky Sport Serie A (canale 202) verranno trasmesse le due semifinali (sabato 28 alle 16 e alle 18.30) e la finale maschile di domenica 29 marzo, con inizio alle 18. I quarti di finale maschili saranno invece trasmessi in live streaming su skysport.it.