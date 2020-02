Il ciclone Ciara, la grossa depressione nata dall'inasprimento del Vortice Polare, è arrivato anche in Germania, tanto da costringere la Federazione a rinviare il match fra Borussia Mönchengladbach e Colonia. Stessa decisione anche per City-West Ham. Non si gioca in Olanda e Belgio

Il ciclone Ciara sta tenendo in apprensione l'Europa settentrionale. Il Met Office (ovvero il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito) ha dichiarato molti stati di allerta su diverse regioni, soprattutto Irlanda, Galles e Scozia, dove nelle prossime ore le raffiche di vento distruttive potrebbero raggiungere anche i 150 km orari. Il tutto, ovviamente, sta avendo ripercussioni anche sul calcio europeo, tanto è che in Germania la Federazione ha deciso di rinviare Borussia Monchengladbach-Colonia, in programma alle 15:30 di domenica. La tempesta, infatti, si sta abbattendo sulla parte ovest del paese e la scelta è apparsa inevitabile. Le scuole, nella giornata di lunedì, rimarranno chiuse e questo la dice lunga sullo stato di allerta. Non scenderanno in campo in Premier Manchester City e West Ham, che avrebbero dovuto giocare alle 17:30. Rinviate pure delle gare di calcio femminile, come ad esempio il derby di Liverpool, Tottenham-Arsenal e United-Chelsea. Il big match di Bundesliga fra Bayern e Lipsia, invece, si dovrebbe giocare regolarmente.

Rinvii in Olanda e Belgio

E la Germania non è l'unico paese dove è stata annullata una partita. La federcalcio olandese, per esempio, ha disposto il rinvio di tutte le gare della massima serie in programma domenica per l'arrivo sul paese del ciclone Ciara con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 120 km/h, mettendo a rischio l'incolumità di spettatori e giocatori. Quindi non si giocheranno match come Utrecht-Ajax, Sparta Rotterdam-Ado Den Haag, Az Alkmaar-Feyenoord e Emmen-Twente, perché "al termine di riunioni con tutti i club, autorità locali e polizia - fa sapere la Knvb - è stato stabilito che la sicurezza del pubblico e dei giocatori non può essere garantita, a causa delle condizioni meteo previste". Quindi non si gioca, come anche in Belgio.