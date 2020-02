4/8

COME FUNZIONERÀ? Ci saranno otto gironi da quattro squadre, seguiti dalla fase a eliminazione diretta: si partirà dagli ottavi di finale, poi a seguire quarti, semifinali e finale. Le otto vincitrici dei gironi andranno direttamente alla fase a eliminazione diretta, mentre le restanti otto partecipanti agli ottavi saranno stabilite da uno spareggio a eliminazione tra le squadre qualificatesi come seconde in Conference League e le terze dei gironi di Europa League. Nella nuova competizione si disputeranno 141 partite in 15 settimane di gioco, esattamente come la rinnovata Europa League.