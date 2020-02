Pablo Daniel Osvaldo torna in campo a distanza di 4 anni, lo ha fatto nel ko del suo Banfield al Monumental di Buenos Aires contro il River Plate. L'ex Juve, Inter e Roma non giocava una partita ufficiale dal 2016, quando vestiva la maglia del Boca Juniors

Pablo Daniel Osvaldo è finalmente tornato a vestire i panni di calciatore. A 34 anni, dopo 4 anni dopo l'ultima gara giocata. Il suo nuovo debutto è avvenuto con la maglia del Banfield, nel match perso 1-0 contro il River Plate. Sì, proprio il River. Non un avversario qualunque per un fanatico tifoso del Boca come lui. Così come il Monumental, stadio in cui ha mostrato fiero il suo numero 12 (un omaggio alla "doce", il cuore del tifo boquense) e che lo ha ricambiato con una pioggia di fischi seconda solo a quella d'acqua che si è abbattuta su Buenos Aires durante la gara.

Quasi eurogol

"I fischi? Scontati, non me ne frega nulla", dirà poi a fine gara. Una gara che per lui è durata poco più di 15 minuti. In campo al 74' al posto dell’ex Napoli Datolo, ha regalato il solito show: ha sfiorato il pari con un pallonetto da lontano, ha protestato per un rigore non dato, ha dimostrato insomma di poter ancora fare la differenza, se in buone condizioni fisiche. "La mia testa adesso è concentrata al 100% sul calcio - ha dichiarato -. Fisicamente pensavo di stare peggio"