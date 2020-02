Poco vi dirà il nome di Stefan Kostov, 23enne difensore che sta spopolando sui social. Il motivo? Dobbiamo riavvolgere il nastro allo scorso weekend di partite, precisamente in Macedonia: si gioca lo scontro diretto tra Makedonjia e Akademija Pandev, squadra quest’ultima fondata come accademia giovanile nel 2010 da un monumento nazionale come Goran Pandev. E proprio tra i biancoblù trova spazio il già citato Kostov, ragazzo dalle esperienze in patria e protagonista assoluto. Come fermare l'avversario lanciato in contropiede? Lo insegna lui al minuto 65, quando insegue Jasarovski e interrompe la sua ripartenza con un secondo pallone trasportato in mano. Nessuno sconto da parte del direttore di gara, che estrae un cartellino rosso diretto e costringe gli ospiti a giocare la ripresa in inferiorità numerica. Non è tutto, perché ai titoli di coda arriverà la beffa: il calcio di rigore trasformato da Blazevski al 97’ (fallo di mano di Najdenov) costa la sconfitta e il sorpasso al 4° posto all’Akademija Pandev.