Il mercato spesso regala tanti colpi di scena… ma non per loro, i fedelissimi da almeno un decennio con gli stessi colori. Dai top player con la bacheca piena di trofei a chi è partito dalla C2 per arrivare all'Europa: chi sono i giocatori (in attività) da più tempo nella stessa squadra nei top cinque campionati europei? Ma attenzione, il primato mondiale spetta a un portiere giapponese da 22 anni nello stesso club!