Fifa 20, Weekend League: come scegliere l'orario delle partite

L'aspetto psicologico è fondamentale nel profilo del giocatore perfetto di Fifa 20: saper come trovare la giusta concentrazione e soprattutto come dosarla per la Weekend League può essere decisivo. Spiega tutto nella terza lezione della Sky eSports Academy Mattia "Lonewolf92" Guarracino (videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di FIFA)

È noto a tutti, le capacità tecniche nel profilo del perfetto Pro Player sono fondamentali, ma in primis deve avere di una giusta concentrazione.



Il vero pro, infatti, onde evitare di perdere prontezza e lucidità, non gioca mai una quantità elevata di partite tutte di fila, poiché risulterebbe controproducente alla riuscita della performance in gioco.

Non sottovalutate mai, in questo sport, l'aspetto psicologico che si presenta estremamente necessario nel momento in cui si affronta un gioco competitivo. Prima di tutto, bisogna conoscere profondamente se stessi e capire quando arriva il momento di fermarsi.

Considerate che, in generale, la soglia di attenzione media in una persona è di 45 minuti, dopo incorrerete in un inevitabile calo che vi porterà a commettere errori banali.

È importante, quindi, fermarsi per una pausa totalmente differente dal gioco, i vostri occhi e la vostra mente dovranno andare altrove per qualche minuto.

La perdita di concentrazione è dovuta da moltissimi fattori, tra cui il nervosismo. Anche qui, l'aspetto della mente prende piede e potrebbe causarvi dei problemi assolutamente evitabili.

Per evitare di imbattervi in lag e/o disconnessioni, che vi faranno perdere lo spirito competitivo e la grinta, oltre che le partite, cercate di giocare la WL nei momenti giusti, ovvero quando i server non sono intasati.

Il mio consiglio è quello di dividervi le partite secondo un criterio: le prime 12 partite il venerdì, con le giuste pause e suddivisioni, il sabato, invece, cercate di giocare il meno possibile, mentre la domenica mattina giocate le restanti.