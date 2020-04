Uno stadio (e una storia) al giorno: la rubrica di Paolo Condò su Twitter

5/16

ROSE BOWL, STATI UNITI. "Caldo bestiale, 40 gradi dicono, e il consiglio dei più saggi è di restare in sala stampa fino all’ultimo. Ma dai. Sono al Rose Bowl di Pasadena per la finale mondiale, e me ne sto rintanato nell’aria condizionata? Quando fuori c’è Whitney Houston? 17 luglio 1994. Whitney arriva tenendosi per mano con Pelé, sale energetica sul palco e attacca “I wanna dance with somebody”. Trionfo. La tribuna stampa è contro sole, socchiudo gli occhi e distinguo su una panchina Tassotti e Billy, tristi e in borghese perché squalificati. I primi azzurri escono per il riscaldamento mentre Whitney sta finendo “I will always love you”. Brividi. Tre file dietro di me c’è Dustin Hoffman che saluta i giornalisti italiani. È malato di calcio, dicono. Davvero, nessuno pensa che l’Italia possa perdere quella finale. Tre ore dopo Gigi Riva fuma una sigaretta via l’altra davanti allo spogliatoio, guardiano dell’amarezza. È un orario tremendo per scrivere eppure nessuno gli fa fretta. Gigi ha per ognuno uno sguardo che è anche una carezza. Verrà il nostro giorno. Italia, I will always love you"

Commenta il racconto