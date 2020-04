3/22

STAGIONE 2000-01 miglior marcatore ANDRIY SHEVCHENKO (Milan): 34 gol in 32 partite



Anche in questo caso, considerando tutti i campionati del mondo, l'ex numero 7 rossonero dovrebbe concedere il primo posto a Maksim Gruznov, bomber degli estoni del Trans Narva: quell'anno addirittura 37 gol in 27 partite per lui!



I MIGLIORI GIOCATORI IN EUROPA PER DUELLI VINTI