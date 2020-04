8/10 ©Getty

PLAYSTATION. Così Aaron Katebe, difensore dello Zambia, alla Afp: "Mi alleno in palestra, gioco alla Playstation. Non mi era mai capitata una cosa simile. Sono in contatto con mia moglie e i miei parenti ma le comunicazioni qui sono complicate. Riusciamo comunque a sentirci per telefono. Non ho paura perché ho fede in Dio e so che andrà tutto bene"