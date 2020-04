I due campionissimi si sono ritrovati in una diretta su Instagram e hanno ricordato i bei tempi, come quell'incredibile Brasile-Italia 3-3 del 1997 che passerà alla storia anche per il celebre scatto che ritrae il "Fenomeno" in mezzo a Paolo Maldini e appunto Cannavaro. "La foto più bella di sempre", ha detto il brasiliano, che racconta anche un retroscena sul suo approdo all'Inter e parla di Cristiano... Ronaldo CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Un'immagine così l'avevamo vista soltanto nei cartoni animati. Ma Ronaldo era capace di andare perfino oltre Holly e Benji, e per fermarlo a volte non era sufficiente nemmeno trasformarsi nei "gemelli Derrick": ne sanno qualcosa Paolo Maldini e Fabio Cannavaro, immortalati con il Fenomeno brasiliano in una delle foto più celebri della storia del calcio, scattata l'8 giugno del 1997 allo Stade de Gerland di Lione per l'amichevole Brasile-Italia, terminata con un pirotecnico 3-3. A ricordare quella giornata e quello scatto due dei protagonisti: Cannavaro e Ronaldo, che si sono ritrovati in una diretta su Instagram come dei vecchi amici, ripensando ai bei tempi. "Quando ci incontrammo nel '97 - racconta l'allenatore del Guangzhou Evergrande - Cesare Maldini mi disse: "Vediamo Fabio se questo Ronaldo è veramente un Fenomeno". A fine partita, quando andai vicino al mister e gli dissi: "Questo è veramente un fenomeno", lui mi rispose: "Eh sì, Fabio. Hai ragione". Quindi un accenno allo scatto diventato iconico: "La foto più bella di sempre", ammette il brasiliano. Che, stuzzicato dall'amico ("In quella partita ti dissi: 'Che fai vieni in Italia?') rivela un retroscena di mercato: "Io non avevo ancora firmato per l'Inter, anche perché volevo restare al Barcellona, però il presidente dei catalani si è tirato indietro e l'Inter è stata prontissima a prendermi. È stata una bellissima storia d'amore con i nerazzurri e con l'Italia".

Ronaldo o Cristiano... Ronaldo? Quindi una battuta sull'altro Ronaldo. "Pensa - dice Cannavaro - che ogni volta che parlano di Cristiano Ronaldo dicono che tu sei quello "vero", nonostante quello che lui abbia fatto in questi anni...". La risposta di Ronie: "Quello che sta facendo CR7 resterà per sempre, per i gol e per la continuità che riesce ad avere. Rimarrà nella storia del calcio come uno dei migliori. Lui, come Messi".

