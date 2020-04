Dal campo al set cinematografico, Francesco Totti e un futuro da… attore! "Una parte in Gomorra la farei. Anche Ibrahimovic la vorrebbe fare? Zlatan è maggiormente portato rispetto a me, ha il viso da Gomorra". Protagonista in una diretta Instagram insieme a Salvatore Esposito (l’attore che interpreta Genny Savastano in Gomorra, la famosissima serie tv prodotta da Sky e arrivata alla quarta stagione), l’ex capitano della Roma si lascia andare a battute e tante risate, dimostrando di essere un appassionato della serie. "Se io e Marco D’Amore (attore, alias Ciro Di Marzio, e poi regista della serie) ti dovessimo trovare un ruolo in Gomorra come ti vorresti far chiamare, 'Er Pupone?'", chiede Genny. "I nomi sono finiti… Ma io giro alla larga da voi (ride, ndr), anzi vengo dietro di te. Non faccio la spia, nulla. Faccio l'autista!", replica divertito Totti. "Genny uccide anche gli autisti? Ma io sarei un autista fidato, non faccio la spia, niente. Guardo solo avanti, non guardo neanche lo specchietto retrovisore, mi metto anche le cuffie così non sento neanche se spari", conclude Totti, tra le risate generali.