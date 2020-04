"Faccio il tifo per voi". Con questa semplice frase i ragazzi dell'Istituto Comprensivo G.Solari di Albino, in provincia di Bergamo, hanno visto irrompere Francesco Totti durante le loro lezioni online. Una sorpresa incredibile per tutti gli alunni di elementari e medie, ai quali l'ex capitano della Roma ha voluto mandare un messaggio di forza e di speranza, per una delle zone maggiormente colpite dall'emergenza Coronavirus. La presenza di Totti ha scatenato ovviamente grande entusiasmo tra i ragazzi e i molti genitori collegati, alcuni di loro molto emozionati, causando addirittura un black out al portale online a causa delle troppe richieste di intervento e costringendo la preside dell'istituto, Veronica Migani, a interrompere anzitempo l'incontro virtuale.

Lo storico numero 10 giallorosso, rimasto collegato per circa un'ora, è riuscito comunque a mandare un proprio messaggio ai ragazzi in un momento così complicato: "So che è dura, ma è il momento di fare sacrifici. E' difficile, ma così facendo raggiungeremo il nostro risultato". Inutile dire, come questa sia stata l'occasione per parlare anche un po' di calcio con i circa 600 ragazzi presenti, tra consigli per gli allenamenti da svolgere in questi giorni e un commento su una squadra che sta molto a cuore alla zona di Bergamo e provincia: "L'Atalanta è una grande squadra, apprezzo molto il lavoro fatto da Gasperini". Un pomeriggio davvero speciale per chi sta soffrendo e per chi, più di ogni altra zona d'Italia, sta continuando a combattere questa durissima battaglia.