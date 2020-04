Calcio: che impresa!

Il calcio oggi non può essere solo campo. Per questo nasce il convegno di Cambiodicampo, una società di consulenza di sport management e fondatrice del primo podcast di formazione sportiva in Italia che, al fine di dare luce a tutte le sfaccettature del mondo calcistico, avrà come speaker degli esperti del settore tra i quali troveremo Filippo Galli e Ernesto Paolillo, due delle figure che incarnano il doppio animo del calcio: gioco e business. Due mondi, questi, che possono essere le basi di un rinnovamento e di un passo verso il progresso. Gli esperti daranno consigli pratici alle società per combattere l’emergenza coronavirus uscendone più forti di prima: partendo dalla valorizzazione dei loro punti di forza e concludendo con il rafforzamento di quelli non ancora ottimizzati. Allenatori, ex giocatori e manager sportivi si passeranno la staffetta in una serie di webinar. Una giornata profonda di esperienze e aneddoti che ci verranno raccontati da chi ha vissuto realmente il calcio in prima persona. Calcio, business e formazione in un unico convegno da guardare direttamente dal salotto di casa. Domenica 3 maggio alle ore 10 sarà possibile collegarsi a questo convegno che verrà trasmesso live a tutti. Tutto questo gratuitamente iscrivendosi al seguente link: www.cambiodicampo.com/ calciocheimpresa

Gli speaker

Da Ernesto Paolillo a Filippo Galli, passando per Francesco Farioli (allenatore dei portieri dell’US Sassuolo), Antonio Cincotta (allenatore Fiorentina Women’s e professore alla “American University of Rome”) e Barbara Ricci (Presidente SportWide Group).