CasaSkySport, gli ospiti di giovedì 7 maggio

La giornata di oggi di Sky Sport24 è rivolta al futuro ed al passato: tutte le news sulla ripresa della Serie A, commentate anche dagli ospiti che saranno in collegamento, da Bernardo Corradi ad Elena Linari. Mentre alle 19 si festeggia con Ambrosini, Oddo e Pato una piacevole ricorrenza per i tifosi rossoneri: lo scudetto del Milan conquistato il 7 maggio 2011

La giornata di Sky Sport24 apre alle 12 con gli ultimi aggiornamenti sulla Serie A: previsto oggi l’incontro tra la Figc e il Comitato Tecnico Scientifico per trovare un accordo sul protocollo medico. Subito dopo spazio al golf con Silvio Grappasonni. Oggi infatti su Sky Sport Arena ci sarà una giornata interamente dedicata per rivivere le migliori edizioni degli ultimi 15 anni dell’Open d’Italia e il meglio dell’Italian Pro Tour 2019.

Alle 13.40 si parlerà del "Calciomercato che verrà" (una serie di interviste a ds, ma non solo, realizzate sul tema del calciomercato del futuro): l’appuntamento di oggi è con il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano. Alle 14 ecco #CasaSkySport: insieme a Riccardo Trevisani ci sarà Bernardo Corradi. Mezz’ora dopo, in collegamento ci sarà il difensore dell’Atletico Madrid e della Nazionale italiana, Elena Linari.

Nella seconda parte della giornata del tg sportivo, dalle 19, un appuntamento da non perdere per i tifosi rossoneri: si celebrerà infatti la vittoria dello scudetto del Milan, il diciottesimo della storia, conquistato proprio il 7 maggio 2001. In collegamento con Paolo Condò e Riccardo Gentile ci saranno alcuni protagonisti di quella vittoria: Massimo Ambrosini e Massimo Oddo, mentre dalle 19.30 ci sarà Alexandre Pato.

Inoltre oggi sui canali Sky Sport andrà in onda lo speciale "18 volte Milan: lo scudetto di Ibra" per rivivere l’ultimo scudetto rossonero prima dell’egemonia bianconera. Appuntamento su Sky Sport24 alle 17.30 e 22.30, su Sky Sport Serie A alle 13.30, 19.30 e 23, infine alle 21 ed a mezzanotte su Sky Sport Football.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

A chiudere la giornata di Sky Sport24, alle 23.30, sarà un nuovo appuntamento con "Juke Box": il pubblico avrà la possibilità di scegliere gli eventi da rivedere insieme ad Eleonora Cottarelli. Mezz’ora con i momenti di sport più amati di sempre chiesti da casa.