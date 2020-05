L'International Football Association Board (Ifab) ha detto sì alle 5 sostituzioni a partita, accogliendo la proposta della Fifa per la modifica temporanea della regola dei cambi. Due sostituzioni in più permetteranno una migliore gestione delle forze per i campionati che ripartiranno dopo l'emergenza coronavirus. Ogni squadra avrà, però, solo tre opportunità per effettuare i cambi, così da evitare eccessive interruzioni durante il gioco. In caso di supplementari ci sarà anche una sesta sostituzione. La modifica entra in vigore con effetto immediato per le competizioni che hanno intenzione di ripartire e completare la stagione entro il 31 dicembre 2020. Le singole Leghe decideranno se applicare o meno il regolamento temporaneo, mentre Ifab e Fifa determineranno in un secondo momento se estendere ulteriormente la modifica.

Var a discrezione delle competizioni

"Per quelle competizioni che prevedono l'utilizzo del Video Assistant Referee (Var), sarà a loro discrezione scegliere se continuare a utilizzarlo in questa fase. Ma se decideranno di mantenerlo, le regole e il protocollo Var dovranno essere rispettate", precisa l'Ifab nel suo comunicato.