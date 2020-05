"Celebriamo questo successo con stile: per la vostra sicurezza, fate festa nelle vostre case e NON venite a Celtic Park". L'appello del club è rimasto inascoltato e un gruppo di tifosi si è recato all'esterno del Parkhead per festeggiare il 9° titolo consecutivo (il 51° nella storia) del Celtic. La polizia ha provato a far rispettare il distanziamento, ma non è riuscita a contenere il loro entusiasmo. Ecco la prima festa da campioni ai tempi del coronavirus

