Il calcio sta per ripartire, con le dovute precauzioni, in numerosi Paesi nel mondo. Si terminerà la stagione interrotta a causa della pandemia di coronavirus e si procederà subito con l'inizio di quella successiva, con la speranza nel frattempo di rivedere al più presto i tifosi allo stadio. La loro assenza sarà pesante, ma c'è chi sta lavorando per farli tornare in tempi brevi. In Israele, infatti, la Bar-llan University ha progettato un tunnel di disinfezione sviluppato da RD Pack, da installare allo stadio, per rendere ancora più fruibile e sicuro l'accesso dei sostenitori nell'impianto, oltre a quello di calciatori e staff. È un tunnel che rileva automaticamente la presenza umana e spruzza un disinfettante ecologico, a base di acqua di rubinetto, per circa 15 secondi. Nelle ultime ore lo ha 'provato' direttamente il sindaco di Tel Aviv, Ron Huldai: il progetto è stato installato, in fase di sperimentazione, allo stadio Bloomfield della città israeliana, come riportato dalla stessa Università con un post sul proprio account Twitter e servirà "per promuovere l'igiene nei luoghi pubblici".