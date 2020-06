18/30

13. Stadio San Paolo - Spesso si fanno paragoni tra Napoli e Marsiglia ma non solo per i colori dei club, il bianco e l'azzurro, o l'ubicazione sul mare, ma specie per la passione dei tifosi che in questo stadio hanno celebrato le gesta di Maradona e sperano di ritrovare quella via verso lo Scudetto che tanti anni fa fece sognare un'intera città