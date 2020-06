Il centrocampista, in un video pubblicato dal club giapponese, dimostra di non aver perso il tocco: una serie di tentativi da fermo durante l'allenamento e palla che si infila sempre in rete

Ha compiuto 36 anni lo scorso 11 maggio, ma la sua classe non sembra risentirne: Andres Iniesta continua a restare lo stesso campione di sempre e a regalare magie. A circa due settimane dal ritorno in campo con il suo Vissel Kobe (il campionato giapponese è stato sospeso a causa della pandemia dopo la 1^ giornata disputata a febbraio), l'ex centrocampista del Barça ha regalato un vero e proprio show in allenamento. L'illusionista si è messo alla prova con i calci da fermo e, alla fine, ha costretto il portiere a raccogliere solo palloni in fondo alla rete. 14 tentativi totali, la maggior parte col destro e qualcuno anche col sinistro, ma sempre con lo stesso risultato: il gol. Iniesta, infatti, ha tirato in tutti i modi e verso tutti gli angoli della porta, senza mai riuscire a farsi neutralizzare neanche una conclusione. Un meraviglioso spettacolo di infallibilità, durato un intero minuto, mostrato dal club nipponico sui propri account social e che è subito diventato virale sul web. Perché il tocco magico di Don Andres non conosce confini.