Accoltellato in una rapina, Wisdom in ospedale

Il difensore è stato rapinato da una banda nella periferia di Liverpool nella notte tra sabato e domenica: ferito a testa e glutei, è ricoverato in ospedale. In carriera ha giocato 22 partite con la prima squadra dei Reds dal 2012 al 2014

Il difensore del Derby County Andre Wisdom è in ospedale dopo essere stato vittima di un'aggressione nel fine settimana a Liverpool. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il 27enne Wisdom - che sabato era sceso in campo nel 2-1 del Derby contro il Reading - era diretto con la sua auto nella zona di Beaumont Street a Toxteth, nella periferia cittadina, per far visita ad alcuni parenti quando è stato aggredito da una banda composta da quattro uomini, armati con coltelli e mascherati. Il difensore, cresciuto nelle giovanili del Liverpool, è stato accoltellato alla testa e ai glutei ed è stato ricoverato in ospedale. I fatti sono stati confermati dal Derby: "Wisdom ha subito delle lesioni che lo hanno costretto al ricovero. Ora è in condizioni stabili".

Il club ha anche postato su Twitter un messaggio di sostegno per il terzino, 22 presenze con la prima squadra del Liverpool tra il 2012 e il 2014:"Guarisci presto, Wis". Wisdom sarà dimesso dall'ospedale prima del weekend, ma di sicuro salterà la sfida di mercoledì, con il Derby di capitan Wayne Rooney che sfiderà il Preston, che condivide il settimo posto nella Championship con i Rams, mentre è a rischio la sua presenza nel match di sabato conro il Nottigham Forest, quarto in classifica. A indagare sull'aggressione è la polizia del Merseyside.