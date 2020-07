Il Boca dice addio a Marzolini: allenò Maradona

Il ricordo di Maradona

Ma Marzolini ha vinto anche come allenatore, conquistando il campionato nel 1981 con Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro venen poi ceduto al Barcellona, ma ritrovò Marzolini al Boca nella stagione 1995-1996. "Era una persona eccellente, un campione come calciatore e come allenatore. Riposa in pace, Silvio", ha scritto Maradona sul suo profilo Instagram postando una foto in ricordo della vittoria del campionato 1981.