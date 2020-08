Baseball, rinviate due partite di A1

Speranza: "1 metro distanza al chiuso, ma eccezione per aerei"

Il ministro della Salute Roberto Speranza durante il Question Time alla Camera dei Deputati: "Le regole essenziali tra cui il rispetto di 1 metro di distanziamento devono essere necessariamente rispettate nei luoghi chiusi. E' però evidente che possono esserci eccezioni nel caso in cui il Comitato tecnico scientifico riconosca dei protocolli di sicurezza, esattamente come avvenuto per le compagnie aeree"