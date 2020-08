Fifa archivia indagine sul presidente Infantino

Il presidente della Camera investigativa del comitato etico indipendente della Fifa, come spiegato in una nota, ha deciso di chiudere il fascicolo aperto sulle accuse al numero uno della Fifa, Gianni Infantino. Il motivo è "l'evidente mancanza di un caso prima facie in merito a presunte violazioni del Codice etico Fifa", si legge nel comunicato, in cui si dice anche che "nessun aspetto della condotta analizzata costituisce una violazione del regolamento Fifa, né giustificano l'adozione di alcun tipo di provvedimento, compreso quello di una sospensione provvisoria".