Boca Juniors, 18 giocatori positivi al coronavirus

Un vero e proprio focolaio di Coronavirus si è sviluppato tra i giocatori del Boca Juniors. La squadra, che si trova in ritiro in un hotel di Buenos Aires (stile bolla Nba) aveva sospeso gli allenamenti già un paio di giorni fa a causa del manifestarsi delle prime positività. Dopo il nuovo giro di tamponi a cui è stata sottoposta la squadra e i membri dello staff, risultano 18 i giocatori che hanno contratto il COVID-19 più otto membri dello staff, per un totale di 26 persone. Tuttavia, il club ha rassicurato circa le condizioni di salute dei positivi: alcuni di loro presentano sintomi lievi, mentre la gran parte sono asintomatici. Nel comunicato stampa del club non sono stati fatti i nomi dei giocatori ma successivamente TyC Sports ha riportato la lista dei 18 giocatori contagiati. Tra di loro ci sono Mauro Zarate ma anche Salvio, Fernandez e Soldano che sono tra i giocatori più importanti della squadra. Positivi anche Andrada, portiere della Seleccion e anche Sebastian Perez, ingaggiato dal Boavista, ma che non ha potuto viaggiare alla volta del Portogallo per firmare il contratto a causa della positività.