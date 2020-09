Corso allenatore UEFA A: c'è anche Barzagli

È iniziato a Coverciano, presso la sala conferenze ‘Mario Valitutti’ del Museo del Calcio, il corso per conseguire il patentino d'allenatore UEFA A. Tanti gli ex calciatori presenti: dal campione del mondo Andrea Barzagli ai vice-campioni d'Europa, Totò Di Natale e Antonio Nocerino, passando per Alberto Aquilani, Maurizio Domizzi, Abdoulay Konko e Cristian Ledesma. Questi, insieme agli altri allievi ammessi, seguiranno il programma didattico di 192 ore, distribuite in otto settimane. Il patentino UEFA A è il penultimo step della carriera d'allenatore, prima di conseguire quello UEFA PRO che permette di allenare ai massimi livelli. Al termine di questo corso, i promossi potranno guidare squadre giovanili e femminili (comprese quelle di Serie A), le prime squadre fino alla Serie C, oltre a lavorare da allenatori in seconda in Serie A e in Serie B.