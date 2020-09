La nuova Serie D prende forma, è stata ufficializzata la composizione dei 9 gironi del campionato al via il 27 settembre. Format a 166 squadre (7 raggruppamenti da 18 e 2 da venti). Sabato 19 alle 14 la presentazione dei calendari sulla pagina Facebook della LND. Quella che sta per iniziare sarà, tra le altre cose, la stagione del grande rilancio per piazze storiche come Siena e Varese (Foto Lega Nazionale Dilettanti)