10/31

Piazzamento: CRISTIANO RONALDO 95 - Se volessimo tradurre in altri termini questo attributo, potremmo chiamarlo intelligenza tattica. È l'abilità di farsi sempre trovare pronti nella giusta zona del campo, e in Fifa vale soprattutto per gli attaccanti e i movimenti in area di rigore. Alle spalle di CR7, non a caso, ci sono Lewandowski, Müller, Agüero, Messi, Immobile e Kane.