Sergio Aguero e Leo Messi, non solo compagni di Nazionale, ma anche amici fuori dal campo. E' il Kun a raccontare come è Leo al di fuori del terreno di gioco. Aguero ha condiviso con la Pulce la stanza in ogni ritiro della Seleccion da quando aveva 17 anni. La televisione è un punto di 'discordia' tra i due: "Stiamo guardando la TV e lui si volta e si addormenta - spiega il Kun - E io continuo a guardarla e a volte mi addormento con la tv accesa. E il giorno dopo mi rimprovera per questo". Insomma una specie di matrimonio 'logoro', incalza l'intervistatore: "Esattamente", risponde Aguero



Anche le tempistiche sul fare la doccia generano delle piccole frizioni: "Arriviamo in hotel alle 19.30 con la cena fissata per le 21, insomma c'è abbastanza tempo, ma lui fa la doccia immediatamente ed è subito pronto mentre io sono in stanza in pantaloncini - dice ancora Aguero - E allora lui inizia, 'manca mezz'ora', e io ancora con il cellulare e lui, 'mancano 10 minuti', e allora io vado a farmi la doccia. A lui piace sempre arrivare puntuale".



Nell'intervista Aguero ha anche rivelato altri dettagli: l'ultimo capriccio è stato quello di comprarsi una Ferrari, che il suo eroe personale è Goku, che il suo cane mangia i cavi della Playstation, e che quando gioca a Fifa sceglie sempre se stesso.