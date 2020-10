European Premier League, la Uefa dice no

La competizione coinvolgerebbe tra i 16 e i 18 club europei e il calendario sarebbe quello delle coppe europee per un totale di 30 partite . Sei sarebbero i club di Premier già inclusi – Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea e Tottenham – oltre a altri sei club europei: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Juventus, PSG e Bayern Monaco . I soci fondatori non potrebbero venire retrocessi per 20 anni.

Il ruolo della Fifa

Fifa al momento, tramite un suo portavoce, ha dichiarato di non voler commentare quanto riportato dalla stampa rimandando alle istituzioni competenti. Sarebbe però proprio l’organizzazione mondiale del calcio a dare il supporto a questa iniziativa. I club coinvolti nella European Premier League non prenderebbero parte alle altre competizioni europee creando di fatto un conflitto aperto con Uefa che invece per il futuro - di concerto con ECA - sta pensando a una super Champions League a partire dal 2024-2025 portando il numero di club partecipanti a 36. Non avrebbe invece al momento alcun impatto sui campionati nazionali. A quanto pare comunque i club coinvolti ne stanno discutendo da mesi e già alla fine di ottobre potrebbe essere annunciata. È l’inizio di una vicenda che certamente riserverà ancora sviluppi e sorprese.

La posizione dell’Uefa

“Il presidente Ceferin ha chiarito in numerose occasioni che l’Uefa si oppone fermamente a una super lega – ha detto un portavoce del massimo organismo calcistico europeo a Sky Sports News -. I principi di solidarietà, di promozioni, retrocessioni e leghe aperte non sono negoziabili. Questo è ciò che fa funzionare il calcio europeo e che rende la Champions League la migliore competizione al mondo. L’Uefa e i club sono impegnati a rafforzarla e non a distruggerla per creare una super lega di 10, 12 o anche 24 squadre che finirebbe inevitabilmente per diventare noiosa”