Torna "Juke-Box": il programma che fai tu

Il Juke-Box si riaccende! Lunedì 26 ottobre alle 17.30 torna (anche il sabato alle 9.30 su Sky Sport 24 e on demand)-eccezionalmente su Sky Sport Collection- la trasmissione in cui siete voi a decidere cosa vedere. Un gol, una schiacciata, un sorpasso, una clip della vostra partita del cuore, un’intervista del vostro idolo. …Voi chiedete, noi mandiamo in onda!



Potete inviare le vostre richieste usando i nostri canali social #SkyJukeBox oppure segnare il numero 342 7455329 nella vostra rubrica e mandare un messaggio, un vocale o un video. Dai, non siate timidi, voglio conoscervi e vi prometto che esaudiremo anche le richieste più bizzarre!

Inserite la monetina nel nostro juke box e fate insieme a me un viaggio nel tempo rivivendo i momenti sportivi più belli ma anche quelli meno conosciuti e più curiosi.

Vi metterò anche alla prova con il quiz di Juke-Box e vi farò parlare con i protagonisti dei momenti che scegliete di rivedere. E allora non perdete tempo: mandatemi subito la vostra richiesta! E ricordatevi: tutte le puntate sono disponibili anche on demand, da vedere, rivedere e salvare con Sky Q.