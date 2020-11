L'ultimo studio dell'Osservatorio calcistico del CIES analizza i settori giovanili più prolifici d'Europa: chi ha "formato" il più alto numero di calciatori in attività? Un club è considerato "casa madre" del giocatore se quest'ultimo ha passato almeno tre stagioni tra i 15 e i 21 anni in società. Nessuna italiana nella top 20, e la prima posizione non è per lo storico (e comunque prolifico) vivaio dell'Ajax!