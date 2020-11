Una giornata storica per la Nazionale degli Stati Uniti, tornata in campo al Liberty Stadium di Swansea per sfidare in amichevole il Galles a nove mesi dall'ultimo impegno ufficiale (1-0 contro Costa Rica l'1 febbraio 2020). I calciatori allenati da Gregg Berhalter hanno lanciato durante l'ingresso in campo e l'esecuzione dell'inno nazionale dei messaggi sociali forti, legati agli eventi avvenuti negli Usa negli scorsi mesi. Tutti mostravano lo slogan "Be the Change" ("Sii il cambiamento") sul petto. "Ogni persona ha la capacità, l'opportunità e la responsabilità di fare la differenza a modo nostro" come spiega una nota della federcalcio statunitense. Sul retro della giacca, ogni giocatore ha avuto l'opportunità di includere un messaggio personalizzato che rappresentava qualcosa di significativo: tra i temi più battuti la giustizia sociale, la ricerca della verità e la lotta al razzismo. 0-0 il finale dell'amichevole, in una gara affrontata dagli States con un undici titolare dall'età media di 22 anni e un attacco formato da soli Under 20, con il 2001 Konrad de la Fuente, supportato dai 2002 Reyna e Musah.