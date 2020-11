I campionati stanno per ricominciare: sai qual è stato il miglior terzetto d'Europa fin qui? La classifica (dati Transfermarkt) non prende in considerazione i classici tridenti offensivi formati da tre attaccanti, ma i tre giocatori che hanno segnato più gol per la propria squadra in stagione. Conteggiati i numeri di tutte le competizioni: campionati, coppe europee e coppe nazionali tra le top 5 leghe del continente