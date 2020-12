Ieri 16.377 nuovi casi e 672 decessi

Brusaferro: "Epidemia ancora per un anno e mezzo"

Il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro durante un forum all'Ansa: "Quello causato dalla pandemia "è uno stress che non è stato puntiforme, come un terremoto o un'alluvione, è uno stress che si prolunga per oltre un anno e ci accompagnerà per un anno e mezzo circa, e stiamo mettendo in atto strategie di adattamento che lasceranno il segno in futuro, alcune probabilmente in maniera permanente".