eSports, NOW TV sponsor del team QLASH per FIFA21

NOW TV e QLASH insieme per raggiungere il pubblico più giovane: solo in Italia si contano 1,4 milioni di appassionati di eSports e di gaming. La piattaforma OTT è la prima ad investire nel mondo degli eSports. Le attività al via con un torneo che decreterà il primo giocatore NOWTVxQLASH

NOW TV, il servizio in streaming targato Sky, e QLASH eSports, annunciano la loro partnership nel mondo eSports. NOW TV è la prima piattaforma OTT ad investire nel mondo eSports e sostenere l'evoluzione del gaming in Italia. NOW TV propone un’offerta ricca di contenuti live e on demand come lo sport, il cinema, le serie TV e gli show di Sky. QLASH è una delle principali organizzazioni mondiali di eSports a cui è stato recentemente conferito il titolo di miglior team italiano dell'anno 2020. Una società la cui missione è costruire e supportare la comunità di gioco ed eSports a livello globale e locale.

In Italia 1,4 mln di appassionati di eSports e gaming

L'obiettivo della partnership è quello di catturare l’attenzione del pubblico attraverso una delle passioni più trainanti della Gen Z e Millennial. Solo in Italia si contano circa 1,4 milioni di appassionati di eSports e di gaming, la maggior parte di età compresa tra 18 e 34 anni. Si tratta di un pubblico intelligente, affamato di contenuti e particolarmente attento a ciò che i brand comunicano e soprattutto a come agiscono in questo settore.

NOW TV è main sponsor della maglia di QLASH che sarà rilasciata all’interno di FIFA. Da oggi- 30 novembre- al 6 dicembre ci sarà la possibilità di riscattare la maglia QLASH in edizione limitata da utilizzare nella modalità FUT (Fifa Ultimate Team): la modalità più utilizzata del videogioco FIFA che permette ad ogni giocatore di “creare” la sua squadra e scartare pacchetti virtuali all’interno dei quali trova giocatori, magliette e stadi.