-25 terapie intensive, -428 ricoveri

Sono 3.320 i pazienti in terapia intensiva in Italia per il Covid-19, in calo di 25 unità rispetto al giorno precedente. Gli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore sono stati 152, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari sono 29.653, in calo di 428 unità rispetto a martedì