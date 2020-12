In collaborazione con la Fifa, la federazione internazionale dei calciatori professionisti ha svelato l'elenco dei 55 più votati nel 2020 dai loro colleghi. Il Bayern campione d'Europa piazza 11 giocatori tra i nominati, 11 anche le new entry tra le quali Haaland e Bruno Fernandes. Spazio per 5 protagonisti della Serie A. Giovedì 17 dicembre sarà annunciata la top 11 della stagione 2019/20