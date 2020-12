Paolo Rossi e gli anni a Sky: le foto più belle

Garbato, competente, disponibile e sempre sorridente. Un ricordo del Paolo Rossi “talent”, così come si usa chiamare a Sky i commentatori, gli ex giocatori che portano in tv la loro storia. Paolo è stato un grande compagno di Sky Sport dai primi anni 2000 e per oltre un decennio. Ha raccontato con stile, efficacia e arguta legerezza la Champions League, i Mondiali, facendo spesso "coppia" con Vialli con cui condusse anche la trasmissione “Attenti a quei due”

PABLITO PER SEMPRE: LO SPECIALE