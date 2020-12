Ifab: "Ok 5 cambi, 1 in più per colpo alla testa"

Riunione annuale dell'IFAB in videoconferenza, in discussione alcune modifiche: si pensa all'introduzione di una sostituzione aggiuntiva per commozione cerebrale. Proroga fino al 2022 per i cinque cambi, arriva anche un chiarimento sui falli di mano in attesa di un'ulteriore riunione a marzo

Si è tenuta in videoconferenza l'Assemblea annuale dell'IFAB, organo internazionale che si occupa di stabilire le regole del calcio. In discussione alcune modifiche, tra le quali quella di introdurre un'ulteriore sostituzione aggiuntiva a causa di infortuni alla testa. Tutti i membri che hanno partecipato a questa riunione si sono ritrovati d'accordo nel dire che, in caso di commozione cerebrale effettiva o sospetta, si deve dare la possibilità di sostituire il giocatore in questione per proteggere il suo stato di salute, senza che ciò comporti uno svantaggio numerico alla squadra. Questo per evitare che, in fasi decisive della partita, si decida di tenere in campo il calciatore in questione, mettendolo a rischio in quanto, più incidenti alla testa, possono avere conseguenze molto gravi. A marzo dovrebbe arrivare l'ok definitivo.

La FIFA: "Sostituzione per commozione cerebrale: ecco perché"

Queste le motivazioni date dalla FIFA attraverso un comunicato ufficiale: “Questo approccio: impedisce a un giocatore di subire un'altra commozione cerebrale durante la partita poiché più incidenti con trauma cranico possono avere conseguenze molto gravi; invia un messaggio forte che, in caso di dubbio, il giocatore è sostituito ma non c'è svantaggio numerico o tattico dando la priorità al benessere del giocatore; riduce la pressione sul personale medico affinché effettui una rapida valutazione; è semplice da usare e può essere applicato a tutti i livelli di gioco, inclusa la maggior parte del calcio che si gioca senza medici o personale medico qualificato disponibile in loco. L'annuncio di oggi arriva dopo meno di un anno di consultazioni dettagliate con le parti interessate pertinenti, esperti di commozione cerebrale medica, medici di squadra, rappresentanti dei giocatori, allenatori, organizzatori di gare, esperti di arbitraggio e Regole del gioco”.