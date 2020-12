3/20 ©Getty

DIFENSORI CENTRALI:



JOSKO GVARDIOL (2002, Dinamo Zagabria/Lipsia)

Il Lipsia ha già giocato d’anticipo acquistandolo per la prossima stagione, ecco perché comprarlo subito diventa fondamentale per evitare un’impennata nel prezzo. Lo chiamano "Pep" per via del cognome, lui gioca al centro della difesa (o all’occorrenza terzino sinistro) sorprendendo per maturità: bravo in impostazione, fisico ma veloce, eccellente nel gioco aereo e in copertura. Un talento croato da non perdere